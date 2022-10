Drie Boxtelse hockey-iconen over hun werk bij Oranje

za 22 okt, 08:30

Sponsoren van de Boxtelse hockeyclub MEP kregen donderdag een bijzondere avond voorgeschoteld. Bondscoach Jeroen Delmee, zijn assistent Eric Verboom en fysiotherapeut van de oranjespelers Peter Verzijden, gaven een inkijkje in hun werk.

Stichting Hockeybelangen Boxtel en MHC MEP organiseerden de avond om hun sponsoren te bedanken voor hun financiële bijdrage. Een aantal belangrijke oud-spelers van de club verleenden hier graag hun medewerking aan, ondanks hun drukke voorbereiding voor de Pro League en het WK. Voorzitter Han Swinkels snapt dat wel: ,,Dat komt door de warme familiecultuur binnen onze club. Eens een Mepper, altijd een Mepper.”

CARRIÈRES

Bart Gielen ging donderdagavond in gesprek met Delmee, Verboom en Verzijden, die ieder hun sporen bij de Boxtelse vereniging, maar ook in de (inter)nationale hockeywereld hebben verdiend. Zo speelde de huidige bondscoach jarenlang zelf in het Nederlands hockeyteam. Hij scoorde tien keer en behaalde op de Olympische Spelen in Atalanta (1996) en Sydney (2000) goud. Na zijn spelerscarrière was hij onder meer trainer van Tilburg, maar ook assistent-bondscoach van de oranje dames, de Belgische mannen en het Franse team.

Verboom speelde ooit samen met Delmee in het vaandelteam van MEP. Hij speelde daarna onder meer bij Den Bosch en diverse Italiaanse teams. Zijn hart lag echter bij het trainersvak. Hij gaf leiding aan verschillende ploegen in Nederland en België en hij won zilver en brons in de Euro Hoceky Leaguea. Tot hij begin dit jaar assistent-bondscoach werd, trainde hij Den Bosch Heren 1.

Een professionele sportcarrière heeft Verzijden dan weer niet gehad. Maar als fysiotherapeut, hockeyliefhebber en oud-speler van MEP oefent hij zijn vak uit op hoog niveau. Ze zorgde de Boxtelaar ervoor dat de spieren van de dames van het nationaal elftal soepel bleven. Dat deed hij onder leiding van bondscoaches Marc Lammers en Max Caldas. Zijn hoogtepunt: de gouden medaille tijdens het WK 2006 en de Olympische Spelen van 2008 in Beijing. Begin dit jaar werd Verzijden toegevoegd aan het stafteam van de oranjemannen, waardoor er een Boxtels trio aan het roer staat tijdens de komende toernooien én de Spelen in Parijs in 2024.

INKIJKJE

Tijdens de sponsoravond in de kantine van de Boxtelse hockeyclub, gaven de drie een bijzonder kijkje in hun werk bij het Nederlands hockeyteam. Ook spraken zij over hun ambities, de aanpak en hun eigen hockeyverleden en de passie voor de sport.