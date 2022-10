UPDATE - Bestelbus rijdt fietser omver

vr 21 okt, 10:02

Op de hoek Molenpad-Mgr. Wilmerstraat is vanochtend rond tien over acht een 50-jarige Boxtelaar op de fiets aangereden door een bestelbus. De fietser is met beenbreuken naar het ziekenhuis gebracht, zo meldt een woordvoerder van de politie.

De bestelbus werd bestuurd door een drie jaar jongere plaatsgenoot van het slachtoffer. Hij draaide vanaf de Mgr. Wilmerstraat het Molenpad op en schepte de fietser. Diens rijwiel lag helemaal verwrongen onder de auto. Omstanders schoten te hulp en waarschuwden de hulpdiensten.

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.