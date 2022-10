B en W: eenrichtingverkeer Baroniestraat levert vooralsnog geen problemen op

In de Breukelsestraat rijdt volgens het college van B en W dagelijks nog af en toe iemand tegen het verkeer in. Na de zomervakantie is de handhaving verscherpt. Dat geldt ook in de Maria van Dieststraat en de Hendrika van Haeftenstraat, waar nog regelmatig ‘spookrijders’ de regels overtreden. In de bocht van de Breukelsestraat en de Baroniestraat wordt een doorgetrokken streep aangebracht om rijbaan en fietsstrook duidelijk te scheiden. Dit omdat automobilisten zo nu en dan de bocht afsnijden.

GEEN BORD

Naar aanleiding van een incident in september waarbij de brandweer uit Den Bosch in Tongeren moest komen blussen, stelde lokale coalitiepartij Balans vragen aan B en W. De hulpdienst belandde bij het kruispunt van..