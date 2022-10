Torenkruis Burcht naar kerkhof van Breukelen

1 uur geleden

Het kruis dat ooit de ‘ui’ op het torentje van de gesloopte wijkkapel De Burcht sierde, krijgt een nieuwe plek. Pastoor Geertjan van Rossem zegent het ambachtelijke siersmeedwerk zondag 30 oktober om 14.00 uur in. Beheerder Henk Renders vond een mooi plekje op de begraafplaats bij de voormalige Heilig Hartkerk.

Renders legt uit dat De Burcht vanaf 1950 als wijkkapel voor de wijk Breukelen diende. ,,Het gebouw vormde in wezen een dependance van de Heilig Hartkerk. Het was er altijd druk. Er was ook een jeugdhuis gevestigd.” Maar in de jaren zestig en zeventig werd de ontkerkelijking al merkbaar, de kapel werd overbodig. De parochie verkocht het markante gebouw in 1976 aan Jan van Kaathoven die er een wolhandel startte. Later zou een Rosmalens bouwbedrijf het overnemen. In de jaren negentig maakte het pand plaats voor nieuwbouw.

De sloper verkocht het kruis destijds aan Pierre van den Brandt, die aan de Stationsstraat een smederij had. Renders vermoedt dat Pierres oom Pieter van den Brandt, eveneens smid, het sierstuk vervaardigde. Renders: ,,Het kruis stond 28 jaar bij Pierre en Nellie in de achtertuin en is uitstekend bewaard gebleven. Zij vroegen mij of ik er een goede plek voor wist, ergens in de nabijheid van de voormalige Heilig Hartkerk.”

De begraafplaatsbeheerder slaagde snel in die opdracht. Op het kerkhof is ruimte genoeg. ,,Pierre en Nellie schonken tevens een prachtige oude slijpsteen. Daar wordt het kruis eerdaags op geplaatst”, vertelt Renders. ,,Ik heb het laten zandstralen en spuiten. Samen met mijn zoon Mart bevestig ik het op de slijpsteen.

Het smeedijzeren christelijke symbool staat voortaan op de Heilig Hartbegraafplaats, vlakbij het informatiebord. Na de inzegening op zondag 30 oktober om 14.00 uur is er gelegenheid tot ontmoeting.

BOEK HEILIG HARTKERK

Renders, die tegenover de vroegere Heilig Hartkerk woont, vertelt dat hij bezig is het hele archief van de in 1901 ingezegende gebedshuis door te spitten, met de bedoeling er een boek over te schrijven. Hij houdt zich aanbevolen voor foto’s, anekdotes en documenten.