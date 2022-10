De Bomenbrigade Boxtel komt vaker op voor het groen in het dorp. Hier was het tegen de kap van bomen op het terrein van het voormalige Lindenlust.

Bomenbrigade boos om te vroege kap in Boxtel

za 22 okt, 10:00

Bomen kappen voordat de bezwaartermijn van een vergunning is verstreken. Het gebeurt in Boxtel de laatste maanden te veel en de gemeente onderneemt er te weinig actie op. Dat vindt de Bomenbrigade Boxtel.

De organisatie schreef daarom een brief op poten aan het college van B en W en de gemeenteraad. ,,Het is hoog tijd dat er handhaving plaatsvindt met stevige boetes”, aldus secretaris Trix van der Kolk van de Bomenbrigade.

De organisatie die het groen in Boxtel beschermt, klom in de pen naar aanleiding van een reactie die de gemeente Boxtel haar deze zomer gaf. De Bomenbrigade ageerde namelijk eerder tegen de kap van twaalf bomen op het terrein van slachterij Vion aan Boseind. Deze waren geveld binnen zes weken na vergunningverlening en dat mag niet omdat bonenkap onherroepelijk is.

De gemeente gaf in haar schrijven deze zomer aan slechts een opmerking richting Vion te hebben gemaakt met betrekking tot de overtreding. De Bomenbrigade vindt dat echter onacceptabel en eist actie. ,,Weer twaalf bomen weg, zonder duidelijke reden en zonder enige compensatie”, reageert Van der Kolk.

VOORBEELDEN

Het is niet het enige voorbeeld dat de Bomenbrigade aandraagt. In september werden acht exemplaren op Nergena al omgelegd terwijl de zes weken bezwaartermijn nog niet voorbij waren. Aan de Halderheiweg werden na de vergunning zelfs meer bomen gekapt dan de aanvraag: tachtig in plaats van 63. ,,De mooie woorden over het grote belang van groen in het nieuwe bomenbeleidsplan blijken nu helaas volkomen ongeloofwaardig. Het is dieptreurig”, aldus Van der Kolk.

De Bomenbrigade vindt het hoog tijd dat het gemeentebestuur paal en perk gaat stellen aan dit soort overtredingen. Aan het verlenen van een kapvergunning zouden volgens de organisatie stevige voorwaarden verbonden moeten worden, zoals meervoudige herplant en stevige boetes bij overtredingen.