Onder meer de dansmariekes van carnavalsvereniging De Walvisjes zetten zich in tijdens de benefietmiddag voor de hulphond voor Youri van Nieuwburg in café Fellenoord.

Startbedrag voor Youri’s hulphond lijkt binnen

1 uur geleden

De benefietmiddag voor de hulphond van Youri van Nieuwburg in café Fellenoord heeft zondag ruim zes mille opgeleverd. Daarmee lijkt het er sterk op dat de opleiding van viervoeter Sky kan starten: de betrokken stichting Bultersmekke Assistencedogs is dit momenteel aan het uitrekenen.

Onder het zondag opgehaalde bedrag valt ook de bijdrage van bijna twee mille die werd opgehaald dankzij een eerder georganiseerd etentje bij restaurant Sjefke. Er liep nóg een actie van de horecagelegenheid aan de Stationsstraat die 442 euro in het laatje bracht.

SPONSORS

,,We hadden dit niet voor elkaar gekregen zonder sponsors”, jubelt vader Willy na het evenement. ,,Zo heeft Firma Jonas alle shirtjes gedoneerd: zowel voor afgelopen zondag als die voor de Nijmeegse Vierdaagse. Diverse wandelaars hebben voor onze actie een bedrag opgehaald van 1.500 euro!”

Met Bultersmekke Assistancedogs, waarvan professionals het traject gaan begeleiden, wordt bekeken hoe ver de familie Van Nieuwburg nu staat. ,,Het lijkt erop dat we al aan het minimale bedrag van 15.000 euro zijn gekomen”, zegt Willy. ,,Dat houdt in dat de opleiding kan starten. We krijgen dan nog vijf jaar om het restant te betalen.” De opleiding kost in totaal zo’n 20.000 euro.

Youri kampt met ADHD, PDD-NOS, epileptische aanvallen en PNEA-aanvallen. Hij wil Sky, een van de honden van zijn ouders, onder begeleiding van Bultersmekke Assistancedogs opleiden tot hulphond. Vrienden en familie zamelen daarom sinds vorig geld in.

DONEREN

Door zijn aandoeningen is Youri afhankelijk van anderen, maar een hulphond kan soelaas bieden. Wie nog wil bijdragen aan het goede doel, kan daarover meer informatie vinden op de website www.hulphondvooryouri.nl.