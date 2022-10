Laadpunt versus parkeerplek: ‘het is altijd wel iets’

Mensen die een zogeheten e-car rijden en een eigen oprit hebben, kunnen zelf een laadplek voor hun accu installeren. Wie op de openbare weg moet parkeren, kan echter ook een laadpunt aanvragen. Via energiebedrijf Vattenfall, waar alle gemeenten in Brabant en Limburg mee samenwerken.

Daarnaast plaatst de gemeente Boxtel zelf ook regelmatig nieuwe openbare oplaadpunten in overleg met Vattenfall. Er staan er nu zo’n zeventig in Boxtel. Maar juist op die openbare plekken wringt bij sommige inwoners de schoen. Zeker als een parkeerplek wegvalt, terwijl niemand in de buurt elektrisch rijdt.