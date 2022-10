Bokselse Kwis zet quizzers aan het werk

De ruim veertig teams die zaterdag 5 november meedoen aan De Bokselse Kwis kunnen zich vanaf zaterdag 22 oktober opmaken voor de eerste klus. Voordat het échte startschot van de achtste editie van de populaire dorpsquiz klinkt, gaan alle teams op pad voor een fotospeurtocht. Op vijftien sponsoradressen zijn aanwijzingen te vinden die tijdens de quiz goed van pas komen.

Nee, de zes quizorganisatoren willen absoluut niets zeggen over de hints die vanaf zaterdag 22 oktober verzameld kunnen worden. Wel willen ze kwijt dat een fotospeurtocht is bedacht die alle teams de komende weken uitdaagt in actie te komen. ,,We raden alle ploegen aan op tijd te beginnen”, zeggen de organisatoren. ,,De opdracht is erg leuk, maar vergt ook inzet. Wacht er dus niet mee tot 5 november.”

VIJFTIEN AANWIJZINGEN

Het is nodig alle vijftien aanwijzingen te verzamelen. Die vormen een opdracht die tijdens De Bokselse Kwis gemaakt moet worden. De organisatoren benadrukken dat deelnemers goed moeten letten op de openingstijden van de verschillende ondernemers. ,,Voorkom dat je aan de gesloten deur komt”, luidt het advies.

LOKAAL GOED DOEL

De inschrijving voor het vragenspel is gesloten. Iets meer dan veertig teams doen mee aan de achtste editie van de dorpsquiz. Iedereen speelt voor een lokaal goed doel. De quizboekjes worden klokslag 18.00 uur uitgereikt bij restaurant Kin Khao aan de Markt, de vertrouwde thuisbasis van De Bokselse Kwis. Voordat de klok van de Sint-Petrustoren die avond elf keer slaat, moeten alle quizboekjes zijn ingeleverd.

De prijsuitreiking is vrijdag 25 november in activiteitenboerderij ’t Dommeltje.

De vijftien sponsors waar aanwijzingen te vinden zijn, zijn in willekeurige volgorde: Stichting Brabants Centrum (Prins Bernardstraat 5), Jasmijn Bloemisterij (Breukelsestraat 110), Zus & Zow (Stationsstraat 5), Van Doornmalen Elektro (Stationsstraat 26a), Binneland (Stationsstraat 13), Bandenbedrijf Van Esch (Tongeren 16), Zoofs (Stationsstraat 33-01), Beer & Beyond (Rechterstraat 32), DA Drogisterij Van den Biggelaar (Oosterhof 7), Sigarenmagazijn Voets (Rechterstraat 5), Proef!Culinair (Rechterstraat 54), Sport 2000 (Clarissenstraat 2a), Flower Power (Rechterstraat 30), Italian Club Splendita & Gente (Rechterstraat 25), TinTin (Rechterstraat 43).

p Hoewel De Bokselse Kwis 5 november pas echt losbarst, start komende zaterdag 22 oktober al de eerste opdracht. Foto: Peter de Koning, 2019.