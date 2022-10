Complex Kasteellaan tot maart in de steigers

De sociale huurwoningen worden verduurzaamd. De mechanische ventilatie en deuren worden vernieuwd, bewoners krijgen onder andere een systeem om warmte terug te winnen en de ruiten worden vervangen door HR++ glas.

Aannemer KnaapenGroep is door de woonstichting ingeschakeld. Het bouwbedrijf pakt niet alleen de appartementen aan, maar ook de algemene ruimtes, de entree, het dak en de gevel. Joost investeert ongeveer 55.000 euro per woning. De huur gaat voor bewoners een tientje per maand omhoog. Daar staat wel tegenover de enorm gestegen kosten voor gas en elektriciteit in de toekomst minder pijn zullen doen.