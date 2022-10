‘Afname aantal sprinters slecht voor duurzaamheid’

Momenteel rijden er in de weekenden twee sprinters per uur tussen de twee steden, waarbij ook in Boxtel halt wordt gehouden. In de nieuwe dienstregeling van de NS, die per 11 december ingaat, staat nog maar één sprinter ingepland. Een verschraling waar PvdA-GroenLinks het niet mee eens is. ,,Het stimuleren van mensen om de auto te laten staan en de trein te nemen, wordt zo ondergraven”, aldus fractievoorzitter Mirjam Bemelmans. ,,Bovendien zijn mensen zonder auto, vaak jongeren, hiervan de dupe.” Bemelmans stelt dat de omslag naar schoner en slimmer vervoer door deze aanpassing op achterstand wordt gezet.

GEEN EXCUUS