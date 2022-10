Jumbo Oosterhof volledig ontmanteld

Jumbo Oosterhof is nu nauwelijks meer herkenbaar, maar herrijst als een feniks uit de as.

De overige winkels in Oosterhof zijn wel in bedrijf. En dat niet alleen, ze geven gedurende de verbouwing van Jumbo elke week honderd leren voetballen weg, vanwege het naderende WK voetbal. Daarnaast stelt iedere week één speciaalzaak een prijs ter waarde van honderd euro ter beschikking. De hoofdprijs is een e-bike ter waarde van 3.200 euro. Elan Bikes Support maakt deze prijs mede mogelijk. En dan kunnen klanten van het winkelcentrum in Boxtel-Oost ook nog eens een ballonvaart voor twee personen winnen.

SPECIALE BUS

Om kans te maken op de prijzen moeten mensen drie kassabonnen van verschillende speciaalzaken in Oosterhof in een actie-enveloppe doen en deze in de speciale bus in het winkelcentrum deponeren..