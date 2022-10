Dit seizoen komt het padelteam van De Merletten uit in de eredivisie, de hoogste klasse in Nederland.

Merletten brengt padel bij jeugd onder de aandacht

wo 19 okt, 15:00

Alle jeugd is welkom tijdens het gratis kennismakingsweekend bij LTV De Merletten op zaterdag 12 en zondag 13 november. Die dagen staat de steeds populairder wordende racketsport padel centraal. Deelnemers hoeven geen lid te zijn van de Boxtelse tennisclub, inschrijven kan tot en met zondag 6 november www.ltvdemerletten.nl.

Geen racket? Geen probleem. De vereniging zorgt dat alle jeugd kan meedoen tijdens de kennismaking met padel. Zaterdag 12 november tussen 12.00 en 17.00 uur worden clinics gegeven onder leiding van Tess van Dinteren, Nederlands kampioen padel bij de vrouwen. Iedereen tussen de zes en zeventien jaar kan zich hiervoor inschrijven.

Ook vinden er twee toernooien plaats op zondag 13 november. Daar kan de jeugd vanaf twaalf jaar aan meedoen. In de ochtend organiseren zijn er onderlinge duels, individueel of samen met een padelpartner. In de middag vindt het zogeheten een Generatietoernooi plaats. Een junior vormt samen met een volwassene een koppel.

EREDIVISIE

LTV De Merletten heeft sinds begin 2022 naast acht tennisvelden ook twee banen waar de combinatie van tennis en squash op kan worden beoefend. Het padelteam van de club komt dit seizoen uit in de eredivisie, de hoogste klasse in Nederland. Momenteel is padel in Nederland vermoedelijk de snelst groeiende sport.