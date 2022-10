Titelkandidaat The A-Team ontsnapt aan gelijkspel

The A-team doet dit seizoen een gooi naar het kampioenschap: in de vorige drie wedstrijden gaf het slechts één punt af. Maar tegen De Horntreffers (dit jaar zonder Ad van Weert) gingen de spelers tot het uiterste om de winst binnen te halen.

De Horntreffers won de twee dubbelspelen. Speler Wim van Aarle kwam in het enkelspel ook nog op een 2-0 voorsprong maar moest in de beslissende vijfde game toch de winst aan zijn tegenstander van The A-Team laten. Erik van der Schoot speelde ijzersterk in het enkelspel en gaf slechts één game af. Eindstand: 4-2 voor The A-Team.