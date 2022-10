What’s Up, bakkerspiet?

Bakkerspiet was vorig jaar ook van de partij in kasteel Stapelen. Hij kijkt ernaar uit de Boxtelse kinderen terug te zien.

Heb je het druk in Boxtel als Sinterklaas zijn intrek heeft genomen in kasteel Stapelen? ,,Ja, dan ben ik menig uurtje in de weer. Ik bak pepernoten en letters met de kinderen. We maken altijd wat lekkernijen voordat de eerste schoolklas arriveert, zodat die ook wat te snoepen heeft. Vervolgens bakken de kinderen steeds pepernoten voor de volgende groep.”

Doe je dat met een hele klas tegelijk? ,,Nee, we splitsen een groep. Een deel doet spelletjes terwijl de rest aan het bakken is. We hebben allerlei Sinterklaasvermaak. Een dak om pakjes doorheen te gooien, een sjoelbak met grote ‘pepernoten’, erg leuk.”