Opname in verpleeghuis, hoe zit dat financieel?

wo 19 okt, 10:53

Boxtelaar Theo van Hamond, adviseur van het team Wet langdurige zorg (WLZ) van KBO Brabant, vertelt donderdag 20 oktober vanaf 19.30 uur in De Walnoot over wat er komt kijken als iemand in een verpleeghuis moet worden opgenomen. De informatieavond in het gemeenschapshuis aan de Reginahof 1 in Boxtel wordt georganiseerd door seniorenvereniging KBO Boxtel en is gratis toegankelijk.

Een opname in een verpleeghuis is ingrijpend en altijd emotioneel. Maar er zit ook een financiële kant aan en die roept vaak vragen op. Bijvoorbeeld over de eigen bijdrage aan de WLZ, maar ook over keuzes die iemand kan maken en wat een en ander betekent voor de AOW-uitkering. Ouderen zijn niet zelden bevreesd dat zij hun eigen vermogen of woonhuis ‘op moeten eten’. Van Hamond probeert duidelijkheid te scheppen.