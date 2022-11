Kerstkoor al helemaal in sfeer van feestdagen

Het concert in Boxtel is op woensdag 14 december om 20.00 uur in de Sint-Petrusbasiliek. Zondag 11 december zingt het gezelschap in de Haarense Sint-Lambertuskerk, om 15.00 uur. De toegang tot de optredens is gratis. Er is een collecte om de kosten te dekken.

Het kerstkoor trad voor het eerst op in 2019, als opvolger van Projectkoor Boxtel dat 25 jaar op rij kerstconcerten gaf, maar de uitvoeringen financieel niet meer op kon brengen. De leden vormen een vereniging. Voorzitter Frans Peijnenburg: ,,We zingen Engelse carols, die vind ik zelf erg mooi. Maar ook Duitse en Nederlandstalige liederen. Met een aantal mag het publiek meezingen, dat hoort erbij. En Stille Nacht mag natuurlijk niet ontbreken.”