Brieven gemeente steeds vaker digitaal

Post van de gemeente gaat niet via de bekende brievenbussen in het dorp, maar worden verzonden via een bedrijf. Maar steeds vaker gebeurt dat digitaal.

Momenteel verstuurd depostBode al de post voor beide gemeenten, maar in de nieuwe werkwijze wordt ook het verpakken en printen overgenomen. MGD zet hiermee een eerste stap. Als het alles goed verloopt, is het de bedoeling dat een deel van de post alleen nog digitaal wordt verzonden. Let wel, dan gaat het om de mensen die in de app Berichtenbox van MijnOverheid hebben aangegeven brieven via de digitale weg te willen ontvangen. Op termijn scheelt dat kosten in het printen van de brieven en het is duurzamer, zo geven B en W van Boxtel in hun voorstel aan de raad aan.