Dwarsdeelschuur bij De Halfgalg even ‘zonder jas’

,,Of het even heeft geduurd? Nou, dat kan je wel zeggen. Zeg maar zo’n vijfhonderd jaar”, grapt Bart. Hij en zijn partner Sanne begonnen in 2016 met het project in het buitengebied van Boxtel, maar de dwarsdeelschuur is al eeuwen oud. Er zijn gebinten aangetroffen uit 1485. Overigens betekent dit niet dat het bouwwerk er al zo lang staat: het kan zijn dat het materiaal in het verleden is hergebruikt uit een ander pand. Zo zijn er ook balken aangetroffen uit 1540, 1777 en de negentiende eeuw. De datums zijn nauwkeurig vastgesteld dankzij jaarringonderzoek dat het koppel liet uitvoeren.