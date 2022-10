Ralph Dikmans en een van de hoofdpersonen uit zijn eigen strips Michel de Stickere a.k.a. Bad Stickerman op de stripbeurs in Oostende bij de presentatie van het nieuwe album van de Boxtelaar.

Ralph Dikmans signeert stripboek

za 22 okt, 07:23

De Boxtelse striptekenaar Ralph Dikmans signeert zaterdag 22 oktober van 13.00 uur tot 17.00 uur zijn stripboek Verhalen van Vroeger. Dat doet hij in Bruna Boxtel aan de Rechterstraat.

Dikmans publiceerde zijn strip al in DeMooiBoxtelKrant en presenteert nu het complete boek. Het is breder dan hoog, met een tekst die niet in ballonnetjes staat, maar als verhaal onder de plaatjes. De tekenaar werkte samen met scenarist René Riva.