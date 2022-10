Two of Us speelt voor jubilerende KBO

Duo Two of Us: Adrie van Osch (links) en Jos Vervoort.

De Boxtelaren Adrie van Osch en Jos Vervoort vormen al ruim veertig jaar coverband Two of Us. De twee mannen beleefden hun tienertijd in de jaren zestig en raakten muzikaal in de ban van The Beatles. De hits van deze Britse popgroep staan nog altijd op het repertoire. Dat telt zo’n 350 liedjes uit de sixties, ook van onder meer The Kinks, Simon & Garfunkel en de Rolling Stones.

Vervoort en Van Osch vinden het steeds opnieuw een uitdaging om met alleen twee stemmen, één gitaar en soms een dwarsfluit, mondharmonica, tenorsax en tamboerijn het geluid van de nummers zo compleet mogelijk te maken. De tonen van de basgitaar worden zelfs meegenomen in de akkoorden van de akoestische gitaar. Two of Us verstaat de kunst de oude singles zó te v..