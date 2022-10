Mulo-klas na 60 jaar opnieuw bijeen

De mulo was de voorloper van het latere mavo-onderwijs en was gevestigd aan de Burgakker, in het pand waarin nu de bibliotheek is gevestigd. Het was een katholieke jongensschool.

Negen van de scholieren die in 1962 een diploma behaalden, zijn inmiddels overleden. Zeven andere konden de reünie niet meemaken, waaronder Joop van Liempt die al sinds 1980 in Nieuw-Zeeland woont. Wel present was Freek Mahieu, de enige docent die nog in leven is van het toenmalige lerarenkorps. Hij gaf de jongens destijds wiskunde.