KlarinetNsemble treedt alsnog in Sint-Petrusbasiliek op

Het KlarinetNsemble uit Hilvarenbeek geeft alsnog een concert in Boxtel, nadat de in 2020 geplande uitvoering werd afgelast.

Van Hamond, die onder meer deel uitmaakte van Het Brabants Orkest en dirigent was van Boxtel’s Harmonie, vertolkt Scherzo Fantastique van Alfred Reed op het een-na-laagste instrument uit de klarinetfamilie.

TOCCATA IN D-KLEIN

Daarnaast brengen de houtblazers de toccata en fuga in d-mineur van Johann Sebastian Bach. Dit is naar alle waarschijnlijkheid het bekendste orgelwerk van de Duitse componist. Uiteraard spelen de klarinettisten een arrangement van het stuk met de indrukwekkende opening.

Verder vertolkt het ensemble composities van Vivaldi, Dvorak en Satie, met verschillende solisten uit eigen gelederen.

Het KlarinetNsemble is een hechte groep van ruim twintig zowel vergevorderde amateur- als beroepsklarinettisten uit Hilvarenbee..