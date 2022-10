Natasja Willems opent binnenkort haar 'pakjeshuis' voor gezinnen met een smalle beurs. Zondag 27 november is ieder kind welkom om sinterklaascadeautjes uit te zoeken in het pand aan de Rechterstraat waar tot voor kort restaurant De Deugniet was gevestigd.

‘De Deugniet’ wordt pakjeskamer Sint

Nu is voormalig restaurant De Deugniet aan de Rechterstraat nog een lege ruimte. Maar ondernemer Natasja Willems en consorten toveren de ruimte de komende weken om tot pakjeskamer van Sinterklaas: ouders met een wat smallere beurs kunnen op 21, 22 en 23 november gratis cadeautjes ophalen. En op zondag 27 november zijn álle Boxtelse kinderen welkom! Speelgoed doneren kan tijdens openingstijden van Natasja Fashion aan de Rechterstraat.

Het is inmiddels de vierde editie van de actie: de eerste in 2019 werd gehouden in aanloop naar Kerst, daarna lag de focus op de festiviteiten rondom Sinterklaas. Natasja: ,,Er is zoveel verborgen armoede in de gemeente. Het komt overal voor, ook binnen gezinnen waar de directe omgeving het niet altijd doorheeft. Dat blijkt ieder jaar weer.”

De Boxtelse heeft een missie met haar inmiddels jaarlijks terugkerende decemberactie: een onvergetelijk sinterklaasfeest voor ieder kind. Het onderwerp armoede was altijd al actueel, maar nu urgenter dan ooit vanwege de enorm gestegen prijzen.

Natasja hoopt dat veel mensen gebruik gaan maken van de gratis kadootjes. ,,Iedereen loopt wel eens tegen dingen aan in het leven. Het is ook wel lastig om toe te geven als het financieel iets minder gaat. Maar ik denk dan: joh, dat maakt toch niets uit, het kan ons allemaal overkomen. En mochten mensen daar toch te veel moeite mee hebben, kunnen ze altijd bellen en dan komen we het brengen.”

Alleen ouders mogen de cadeautjes op 21 tot en met 23 november tussen 18.30 en 21.00 uur op komen halen. ,,We verdelen het speelgoed op basis van goed vertrouwen”, zegt Natasja. ,,En dat gaat over het algemeen goed. Soms zijn mensen te bescheiden, dan pakken ze een puzzel of een tekenboekje en zeggen ze netjes dankjewel. Maar dat vind ik te weinig, haha. ‘Kom, hier staan nog veel meer leuke dingen!’, zeg ik dan.”

SYMPATHIE

De actie wekt al sinds de start veel sympathie. Verschillende collega-ondernemers en inwoners helpen jaarlijks mee: in de organisatie of tijdens de ophaaldagen zelf. Ook de eigenaar van het gebouw aan de Rechterstraat stelt zijn pand de komende weken gratis ter beschikking. En Bruisend Centrum Boxtel helpt op de achtergrond mee als dat nodig blijkt. Natasja: ,,Ik ben dit enkele jaren geleden in een opwelling gestart. Dus het is hartstikke fijn om wat extra ondersteuning te krijgen.”

Tevens heeft Boxtel Vooruit het voormalige restaurant opgenomen in de looproute voor zondag 27 november. Die dag organiseert de evenementenstichting allerlei sinterklaasactiviteiten in het centrum (lees elders in deze krant). Alle kinderen in Boxtel mogen dan ook naar ‘De Deugniet’.

INZAMELING

Vanaf heden kan het speelgoed wat nog intact is tijdens openingstijden van Natasja Fashion worden ingeleverd. CD’s of luisterboeken worden niet aangenomen. De organisatie vindt het fijn als donateurs speelgoeddozen (zoals spelletjes en puzzels) goed verpakken zodat die niet open kunnen vallen. Financieel steunen kan ook: van iedere euro worden presentjes gekocht.