Niet alleen in kasteelpark Stapelen, maar ook in het centrum van Boxtel doolden vorig jaar spookfiguren rond. De acteurs waren tijdens koopzondag in het winkelgebied te vinden.

Boxtel Spookt, maar niet op zaterdag

ma 17 okt, 17:18

Het spookt dit jaar alleen op vrijdag 28 oktober in kasteelpark Stapelen. Vorig jaar waren er twee griezelavonden, nu blijft het bij één. Bruisend Centrum Boxtel, de organisatie achter halloweenevenement Boxtel Spookt, laat weten dat het spektakel op zaterdag vervalt vanwege een gebrek aan vrijwilligers. Zondag 30 oktober begeven zich wel engerds onder het winkelend publiek tijdens de koopzondag.

Er is vrijdagavond een spooktocht voor kinderen tot een jaar of tien, die duurt van 18.30 tot 20.00 uur. Hier mogen ook volwassenen bij zijn. Vanaf 20.00 uur gaan de gedrochten helemaal los, dit deel van de avond is dan ook bedoeld voor kinderen vanaf tien jaar en volwassenen. Deelname kost een euro per persoon, sponsoren dragen de overige kosten.

De organisatie raadt deelnemers aan stevige schoenen aan te doen. Het laatste deel van de route is minder rolstoelvriendelijk, maar kan overgeslagen worden. Jordy van den Boer, activiteitencoördinator van Bruisend Centrum Boxtel, wil graag kunnen inschatten hoeveel mensen er meedoen. Aanmelden is dan ook gewenst, via aanmelden@vdboerproducties.nl.