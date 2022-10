Gemeente haalt bladkorven weg bij fout gebruik

17 minuten geleden

Er staan 40 bladkorven tot en met half december verspreid over Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en Esch. Deze worden door de gemeente opgehaald. Maar zij voelt er weinig voor om ook andersoortig (groen-)afval voor mensen te scheiden. Dus worden korven weggehaald als daar andere dingen dan blaadjes in terecht komen.

Het blad wordt in drieronder opgehaald. De eerste keer zal dat ergens rond half november zijn, als de bomen ongeveer de helft van hun groenbruine jassen hebben uitgetrokken. De exacte planning wordt per locatie bekeken. Ook rijdt de veegmachine een aantal rondes om de goten langs de wegen schoon te maken.

LIEMPDE

Een overzicht van de locaties staat op de webpagina www.boxtel.nl/bladinzameling. De korven worden vanaf deze week geplaatst. Opvallend is het aantal plekken in Liempde waar mensen hun bladafval kunnen deponeren: op liefst negentien verschillende plaatsen. Ter vergelijking: in Boxtel-Oost, qua inwonertal bijna twee keer zo groot als Liempde, staan twee bladkorven.

Het verschil is een terugkerend onderwerp van gesprek. De gemeente verklaarde in het verleden dat er meer korven in het dorp moeten staan omdat daar heel wat bomen zijn en weinig bermen of grasvelden waar de bladen kunnen worden verzameld.

WEGHALEN

Dat de gemeente korven gaat weghalen bij verkeerd gebruik, is uit kostenoverwegingen. Het vergt nogal wat inzet en daarmee ook geld om het afval te scheiden. Verschillende inwoners besluiten de ophaallocaties ook voor andere doeleinden te gebruiken, zo zag de gemeente ook vorig jaar. ‘Denk hierbij aan complete struiken of coniferen uit de eigen tuin. Dit zorgt dus voor extra werk’, schrijft Boxtel op haar website. ‘Dat is jammer, want veel mensen maken gebruik van de korven’.