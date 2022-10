Geen sterk optreden van Essche Boys

1 uur geleden

Na een zwakke wedstrijd verloor Essche Boys afgelopen zondag met 1-4 thuis van Nieuw Woensel. Met een nagenoeg fitte selectie startte de thuisploeg de wedstrijd nog vrij aardig. Maar kwam het niet tot goede mogelijkheden.

Een kopbal van ver, van Lars van Wanrooij ging in de openingsfase voorlangs. Daarna werden nog maar weinig duels gewonnen waardoor de gasten beter in de wedstrijd kwamen. Nota bene na een hoekschop voor Essche Boys in de 23e minuut kwam Nieuw Woensel via de counter op een 0-1 voorsprong. De snelle spits Kingsungila kreeg de bal met enig voortuin langs de Essche verdedigers en schoot de bal droog binnen.

Ook hierna lukte het de gastheren niet om de organisatie weer op te pakken. Uit een afgeslagen corner bracht Nieuw Woensel in de 41ste minuut de bal opnieuw de zestienmeter in. Na een misverstand in de verdediging van de thuisploeg belandde de bal voor de voeten van opnieuw Kingsungila die voor open doel niet mistte. Ruststand: 0-2.

De blauwwitten kwamen goed uit de kleedkamer en kregen mogelijkheden via . Die laatste kwam na een goede actie met een prima schot op de proppen, maar raakte vanuit een moeilijke hoek de paal.

Ondanks een sterke openingsfase van het tweede bedrijf, met nog een schot op de paal van Van Wanrooij, breidden de gasten hun score uit. Er stond geen maat op de rappe Kingsungila. Hij was tien minuten na rust weer dodelijk vanuit een counter en completeerde daarmee zijn hattrick: 0-3.

Toch deed de thuisploeg nog iets terug. Een half uur voor tijd belandde de bal vanuit een corner op de hand van een verdediger van Nieuw Woensel. Van Wanrooij scoorde vanuit de strafschop de 1-3. De bezoekers gooiden echter in de 80e minuut de wedstrijd definitief in het slot. Een goede voorzet vanaf de linkerkant belandde bij Jordi Verhagen die de 1-4 eindstand bepaalde.

DERBY

De volgende competitiewedstrijd voor Essche Boys staat gepland voor komende zondag 30 oktober om 14.30 uur in Nijnsel. Vanavond kan de ploeg nog even oefenen: dan wordt de vriendschappelijke derby tegen DVG in Liempde gespeeld.