Kansen over en weer tijdens het duel tussen RKSV Boxtel en SV Tongelre. Hier kopt een speler van RKSV Boxtel de bal vanuit een hoekschop op de paal. Het was een verhit duel in sportpark Munsel met een opzienbarende rol van de scheidsrechter.

RKSV Boxtel en Tongelre rijgen doelpunten aaneen

1 uur geleden

Liefst acht doelpunten vielen er zondag tijdens het duel van RKSV Boxtel tegen SV Tongelre. In sportpark Munsel kon iedereen genieten van het aanvalsgeweld dat beide formaties op de grasmat legden, maar de wedstrijd bracht geen winnaar voort.

Het eerste doelpunt viel al binnen een minuut. De thuisploeg kwam op voorsprong nadat Valentijn Waals de bal in het zestienmetergebied liet lopen voor Sven van Heesch. Hij plaatste het leer met een bekeken schot in de rechtse hoek: 1-0.

Meteen na de aftrap van Tongelre was Waals opnieuw dreigend nadat hij de bal onderschepte, maar de tweede Boxtelse treffer kwam nog niet op het scorebord. Sterker nog, uit de tegenaanval van de bezoekers volgde bijna de gelijkmaker. Maar Owen Kemps haalde de inzet op het laatste moment van de doellijn. Het spel verplaatste zich direct weer naar de andere kant. Jesse van Homelen wachtte geduldig tot hij kon uithalen, maar zijn schuiver kwam op de paal.

Na een kwartier spelen liet de arbiter een belangrijke overtreding gaan. Doordat Kemps overduidelijk aan zijn shirt werd getrokken, kon Tongelre de 1-1 binnenschieten. De gasten roken bloed en wilden maar wat graag de score uitbreiden. Dit gebeurde ook na enkele discutabele momenten. Eerst leek er een overtreding te worden gemaakt op de Boxtelse sluitpost Raymon strik. Daarna scoorde een Eindhovense speler in buitenspelpositie. Beide momenten zag de scheidsrechter over het hoofd en Tongelre kwam op een 1-2 voorsprong.

FRUSTRATIE

De roodwitten raakten gefrustreerd door de leiding (er werd nog een goal afgevlagd) maar bleven hard werken. Dit werd in de 34e minuut beloond. Stijn van der Steen kreeg op doorzettingsvermogen de bal bij de tweede paal waar ploeggenoot Daniel Foster stond om het cadeautje uit te pakken: 2-2.

Voor rust kwam de Munselploeg zelfs weer op voorsprong via Waals. Hij onderschepte wederom een bal die dit keer matig werd teruggespeeld en verschalkte de Eindhovense sluitpost Doze Manuel in de korte hoek. 3-2 was tevens de ruststand.

GRENS NEGEREN

De Eindhovense formatie hervatte de wedstrijd op sterke wijze. Een eerste kans bleef onbenut maar na die waarschuwing kwam het elftal toch op gelijke hoogte. De scheidsrechter negeerde het vlaggen van de Boxtelse grensrechter voor buitenspel en Tongelre maakte de 3-3.

Even later stond de scheids opnieuw in de schijnwerpers. De Boxtelaren hadden twintig minuten voor tijd een pingel moeten krijgen, maar kregen een vrije trap. Die werd niet alleen gemist, de gasten scoorden uit de counter. Het Boxtelse middenveld ging niet vrijuit en via een aanval door het midden werd genadeloos de 3-4 binnen geschoten.

TWEE KEER KLEM..

Toch eindigde het duel alsnog in een gelijkspel. Een opnieuw vreemde beslissing van de leidsman kwam dit keer de gastploeg duur te staan. De keeper van Tongelre zou twee keer de bal klem hebben gepakt wat niet mag, maar dit was niet het geval. Toch kreeg Boxtel een vrije trap. Jesse van Homelen maakte vervolgens via de kluts de gelijkmaker: 4-4.

Er werd al fel gespeeld door beide ploegen en vlak voor tijd kookte de pan over. Na een opstootje kreeg Boxtelaar Whalid El Ghousli zijn tweede geel kreeg en kon dus vertrekken.

Zondag 23 oktober treft het elftal van trainer Michael van de Wal weer een Eindhovense tegenstander: Tivoli. Aftrap in sportpark De Heihoef is om 14.30 uur.