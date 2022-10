Raapakkerbrug opnieuw paar dagen dicht

1 uur geleden

De Raapakkerbrug is vanaf morgen opnieuw een aantal dagen dicht. Niet vanwege de fietsoversteek zelf, maar omdat het straatwerk aan beide kanten van de oververbinding wordt aangepakt.

De fietsoversteek tussen de Burgakker en de Raaphof is tot en met vrijdag 21 oktober niet in gebruik. Schoolgaande kinderen en studenten worden geadviseerd om te lopen via de Zwaanse Brug. Volgens de planning is het bruggetje voor fietsers en voetgangers morgen vanaf 07.00 uur gesloten en kan deze weer vrijdag 21 oktober vanaf 16.00 uur in gebruik worden genomen. Tenzij de werkzaamheden natuurlijk eerder zijn afgerond.

De brug was medio augustus ook afgesloten. Toen vond er een flinke renovatie plaats aan de oversteek zelf. Er is gekozen voor een ander wegdek met meer grip.