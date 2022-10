Tribute aan Billie Eilish in de Oude Ketting

38 minuten geleden

Leerlingen van de Boxtelse Modern Classic Music School (MCMS) brengen vrijdag 21 oktober een tribute aan Billie Eilish. De nummers van de pas twintigjarige maar wereldberoemde Amerikaanse singer-songwriter worden in semi-akoestische vorm uitgevoerd.

Het optreden is onderdeel van een terugkerende showcase van de leerlingen van MCMS. Zij werken voorafgaand aan de voorstelling met hun docent aan een nummer dat in overleg is uitgekozen. Voor de eerstvolgende uitvoering staat dus Billie Eilish centraal. Zij brak in 2014 door met het nummer Ocean Eyes en bevestigde daarna haar status als wereldster met nummers als Bad Gay, When the party is over en No Time to Die, de soundtrack van de meest recente James Bond-film.

De leerlingen van MCMS beginnen om 19.45 uur met spelen in eetcafé De Oude Ketting aan de Bosscheweg, inloop vanaf 19.15 uur. Een kaartje á vier euro kan besteld worden via admin@modernclassic.nl. Er is ook een dresscode: iedereen wordt verzocht om witte kleding aan te trekken.