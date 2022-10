‘Zwaluwen’ zijn ODC te vlug af...

50 minuten geleden

ODC verloor gisteravond in Vught met 2-0 van lijstaanvoerder Zwaluw VFC. Dat is geen schande want de ploeg uit Vught is een van de titelkandidaten. De tricolores speelden grote delen van de wedstrijd heel aardig mee, maar waren in de eindfase niet dodelijk genoeg. Voor de thuisploeg waren twee goed uitgespeelde aanvallen voor rust voldoende voor de zege.

In de vierde competitiewedstrijd nam ODC het op tegen het sterke Zwaluw VFC. Vooraf was wel duidelijk dat het een zware dobber zou worden voor de jonge ploeg van trainer Piet Drijvers. De Vughtenaren hebben een goede ploeg met veel snelle spelers en voetballend vermogen in zowel de aanval als op het middenveld. De eerste drie duels van het seizoen leverde de koploper de volle negen punten op.

De wedstrijd begon ongelukkig voor de gasten uit Boxtel. Binnen vijf minuten werd Thijm van Oirschot naar de kant gehaald vanwege een hoofdwond nadat hij ongelukkig in botsing kwam met een medespeler. De tricolores hielden zich desondanks goed staande in de beginfase. De eerste mogelijkheid was voor ODC. Stijn Pijnenburg pikte de bal op na slecht uitverdedigen door de thuisploeg maar uiteindelijk liep hij zich vast op drie verdedigers van Zwaluw VFC.

DE EERSTE AANVAL...

De gastheren hadden tot dan toe nog weinig laten zien, maar bij de eerste de beste goede aanval was het raak. Quinten van Haaren snelde aan de rechterkant voorbij de ODC-defensie waarna zijn voorzet door Steffan Moes knap werd binnen gewerkt: 1-0. Vijf minuten later viel de tweede Vughtse treffer na opnieuw een goed uitgespeelde aanval. Op aangeven van Moes verdubbelde Julius Emmanuel de voorsprong.

Ondanks de achterstand rechtte de ploeg van trainer Drijvers de rug en werd er doelgevaar gesticht. Just van Wijk schoot de bal in de veertigste minuut vanuit de draai maar net langs de goal. In de blessuretijd van het eerste bedrijf was er wederom een goede kans op de aansluitingstreffer. Lennart Sannen zette aan de rechterkant uitstekend door, maar kon uiteindelijk de meegelopen Ayoub Omair net niet bereiken.

Na de pauze zakte ODC aanvankelijk wat terug. De ploeg kwam er nauwelijks uit en was de bal telkens snel kwijt. Zwaluw VFC kreeg enkele goede kansen om de score verder op te voeren, maar was slordig in de afronding.

LEGE HANDEN

Na enkele wissels en omzettingen kwam ODC in de laatste 20 minuten weer beter in de wedstrijd. Omair stuurde in de 71e minuut Pijnenburg de diepte in, maar diens uithaal werd gekeerd door Zwaluw-keeper Bart Hulsbosch. In de slotfase kregen ook Dirk van der Struijk, captain Sjoerd van Lokven en invaller Stef van Alphen nog kansen, maar de afronding was steeds onzuiver. Omdat ook de thuisploeg het vizier niet meer op scherp had staan, bleef het uiteindelijk bij 2-0 en stond ODC - net als vorige week - na negentig minuten met lege handen.

Verliezen van deze sterke ploeg is geen schande, maar als ODC het in de afronding wat slimmer had uitgespeeld, had er wellicht meer in gezeten. Komende zondag staat er geen wedstrijd op het programma. Het eerstvolgende competitieduel staat gepland voor 30 oktober om 14.00 uur. ODC ontvangt dan op eigen veld RKDVC.