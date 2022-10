Gestel moet fouten in bouwplan De Rietstok repareren

Om de inbreidingslocatie Rietstok in Gemonde te realiseren is nog een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.

Het veelbesproken nieuwbouwproject in Gemonde bestaat uit 28 woningen, een mix van levensloopbestendige en gezinswoningen. De plannen daarvoor legde Gestel in maart en april dit jaar ter inzage. Maar uiteindelijk bleek dat er fouten waren gemaakt in de procedure.

Vorige week werden de raadsleden in Gestel op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rondom woningbouw via een raadsinformatiebrief, waarin onder meer het project in Gemonde werd genoemd. De gemeente moet het ontwerpbestemmingsplan aanpassen vanwege de zienswijzen die waren ingediend (twaalf in totaal) en na een overleg met de provincie Noord-Brabant.