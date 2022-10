Lezer ligt in een deuk na zien van foto ‘bruidspaar’

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert momenteel het analoge fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. Onlangs ging een reeks portretten van gouden en diamanten bruidsparen door zijn handen. In veel gevallen ontbreekt echter informatie over de geportretteerden, dus plaatsen we wekelijks foto’s om het publiek te vragen wie daarop staan.

Dat deden we ook in de meest recente editie van Brabants Centrum. Inmiddels hebben enkele lezers zich gemeld, al gaven zij ons niet de informatie die we hadden verwacht... ,,Ik lag in een deuk bij het zien van deze foto van een ‘jubilerend bruidspaar’”, zegt lezer ..