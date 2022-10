Deelnemers aan de Herfstkleurentocht in 2017.

Herfstkleurenwandeling door Boxtelse bossen

Nu de bossen hun vlammende najaarstooi aannemen, houdt KBO/De Keistampers de bekende Herfstkleurentocht. Zondag 30 oktober kunnen wandelaars hun hart ophalen.

Startlocatie is gemeenschapshuis De Walnoot aan de Reginahof 1. Deelnemers kunnen kiezen uit drie afstanden: zeven, vijftien en twintig kilometer. De routes gaan dit jaar door Sparrenrijk en landgoed Den Eikenhorst richting Esch, waar voor de deelnemers op de vijftien en twintig kilometer een rustplaats is. Voor de kortste wandeling is geen plek ingericht om uit te puffen.

VOORINSCHRIJVEN

Starten kan tussen 09.00 en 12.00 uur. Het startbureau is al vanaf 08.30 uur geopend en sluit om 17.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt drie euro, voor leden van KBO Boxtel en Liempde is deelname gratis. Voorinschrijven kan tot en met 28 oktober via www.dekeistampers.nl. Wie zich online aanmeldt, ontvangt de dag voor de Herfstkleurentocht de routes digitaal. Op het startbureau zijn de trajecten op papier te krijgen. De organisatie hangt geen pijlen op.