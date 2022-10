Holy Smoke: Wilde Westen in kunstcafé Coupé

41 minuten geleden

Vier mannen die hun sporen in de Boxtelse muziekgeschiedenis hebben verdiend, brengen vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober als Holy Smoke het Wilde Westen weer tot leven in kunstcafé Coupé aan het Stationsplein.

Jan Bergman, Jules Groenen, Adrie van Osch en Hans Smit deden voor hun repertoire inspiratie op in boeken als Arendsoog en Lucky Luke, maar ook in films en series als Rawhide en Bonanza. Verwacht banjo, gitaar, bas, mondharmonica, tromgeroffel en meerstemmige zang. De optredens op 28 en 29 oktober in kunstcafé Coupé beginnen om 20.15 uur, inloop vanaf 19.15 uur. Kaarten à 10 euro zijn te bestellen via a3vanosch@gmail.com onder vermelding van aantal personen en de dag.