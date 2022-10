Rabobank verdeelt 35.000 euro onder Boxtelse clubs

Rabobank Meierij & Maashorst verdeelde deze week ruim 35.000 euro onder 116 clubs en organisaties in de gemeente Boxtel. De hoogste bedragen gingen naar voetbalvereniging ODC (in totaal 2.747 euro, verdeeld over drie aparte doelen), Voedselbank Boxtel (1.436,41 euro) en de lokale scoutingvereniging (1.101,71 euro).

Leden van de Rabobank konden in september stemmen uitbrengen op drie verschillende organisaties uit hun dorp. Iedere stem was zo’n 6,90 euro waard, dus hoe meer stemmen, hoe hoger het bedrag dat de coöperatieve bank uitkeerde. Het laagste bedrag dat werd overgemaakt bestond uit enkele tientjes.

TERUGGEVEN

Het idee achter deze sponsoractie is dat iedereen kan deelnemen, van voetbalvereniging tot carnavalsclub. Omdat de Rabobank een coöperatie is, vloeit een deel van de winst terug naar de lokale gemeenschap. Voorheen werden verenigingen direct gesponsord, sinds enkele jaren mogen de leden van de bank zelf kiezen waar het geld naar toe gaat.

Boxtel valt nu onder het gebied Meierij & Maashorst. In totaal deden er 852 clubs mee in deze regio mee. De Rabobanken in Oost-Brabant verdeelden vorig jaar 1,5 miljoen euro. Hoeveel geld zij nu gezamenlijk uitkeerden, is niet bekend.