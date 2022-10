Burgemeester over verblijf Velder: ‘Geen vakantieoord, maar ook geen gevangenis’

Van Meygaarden heeft de veiligheid op en rond Velder hoog in het vaandel staan, geeft hij aan. Daar is hij als burgemeester immers verantwoordelijk voor. Het hele terrein wordt omheind en is er permanente beveiliging met camera’s en portiers. ,,Dat klinkt als een gevangenis, maar dat is het natuurlijk niet. We willen weten wie er allemaal in huis is. Daarnaast werkt het net als bij een festival of evenement. Mocht er iets gebeuren, dan kunnen we snel schakelen met de politie.”

WOONGENOT

Omwonenden van landgoed Velder waren in het begin sceptisch over de opvang van de asielzoekers, maar inmiddels spreken zij waardering uit over de opvang. ,,De voorlichtingsbijeenkomst van enkele weken geleden heeft voor meer begri..