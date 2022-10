Liempde uitlichten duur? ‘Valt wel mee’

Zaterdag 12 november hangen de vrijwilligers van Liemt in het Licht weer de sfeerlampjes op in het centrum.

De organisatie van het evenement heeft de afgelopen tijd meerdere vragen ontvangen over de stroomkosten van de lampjes. ,,Dat snappen we wel, want alles wordt duurder. Daarom hebben we de meerkosten berekend”, aldus Quinten.

Een meter aan ledlampjes kost 1 euro extra aan energie voor de hele periode. Hoe meer meters, hoe duurder dus. Maar onder de streep is het volgens Quinten nog wel te overzien. ,,Daarnaast gaan we kijken of we de brandtijd moeten aanpassen. Nu zijn de lichtjes tussen 16.00 en middernacht aan, maar dat is best lang. Misschien is van 17.00 tot 23.00 uur beter. Daar denken we over na”, aldus Quinten.