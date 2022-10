Rockmuziek klinkt bij D’n Hop op Luissel

Met de Boxtelse formaties Nailbiters en Dents & Friends is het zaterdag 5 november rockmuziek wat de klok slaat bij D’n Hop. De bed & breakfast van Dorien Habraken en haar partner Ellis van Erp op Luissel in Boxtel is steeds vaker het decor voor muzikale uitspattingen.

Onder de noemer Rock around D’n Hop treden de twee Boxtelse bands op voor het publiek tussen 20.00 en 01.00 uur. Een kaartje kost 25 euro inclusief drankjes. Reserveren is mogelijk via info@dnhop.nl.

LIVE MUZIEK

De twee ondernemers organiseren al enkele jaren de brocante markt Bric-à-Brac De snuffelmarkt had dit jaar voor het eerst ook een avondeditie, waar diverse muzikanten optraden.

Er werd eerder ook een country-avond gehouden en jaarlijks is er een tonpraatavond. Rock around D’n Hop werd in 2019 voor de eerste keer georganiseerd, de tweede editie liet even op zich wachten vanwege de coronalockdowns.