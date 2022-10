Huidige gasprijs deert Heilig Hartparochie niet

Polman: ,,We letten al jaren scherp op onze energietarieven, voeren regelmatig overleg met de leverancier. In 2021 hebben we een contract afgesloten tot 1 januari 2025. Gas kost ons zestig eurocent per kuub.”

BISDOM

De vicevoorzitter prijst zich gelukkig met de langdurige overeenkomst. ,,Tijdens een informatieavond van het bisdom ‘s-Hertogenbosch vorige week heb ik ook geluiden gehoord van parochies die wel het volle pond betalen. Dat valt niet mee.”

Kerkgebouwen warm stoken kost veel energie. Neem alleen al de Sint-Petrusbasiliek. Het godshuis is groot en ook nog eens behoorlijk hoog. Warmte stijgt op. Wie beneden zit, draagt een jas, terwijl op de koorzolder een T-shirt volstaat.