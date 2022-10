Het idee om een speciale krant voor mensen met dementie te maken, is afkomstig van De Vlaswiek. Medewerkster Ankie Verhagen kaartte het aan.

Een Brabants Centrum, speciaal voor mensen met dementie

13 minuten geleden

Op initiatief van Ankie Verhagen, medewerker van dorpshuis De Vlaswiek in Liempde, brengt stichting Brabants Centrum donderdag 3 november een speciale krant uit voor mensen met dementie. Die bevat louter positief nieuws, voor hen herkenbare berichten, foto’s en versjes.

Het wordt een krant in een krant. Brabants Centrum besteedt die week ook op de reguliere pagina’s op verschillende manieren aandacht aan dementie. Bijvoorbeeld door professionals uit de zorg aan het woord te laten. De redactie wil ook een mantelzorger interviewen die thuis voor iemand met dementie zorgt. Daarvoor is ze op zoek naar mensen die hun verhaal met de krant en de lezers willen delen. Wie aan zo’n interview mee wil werken, kan mailen naar bc@brabantscentrum.nl of bellen met Jan Hermens, telefoonnummer 06- 51 12 82 53.

De aparte krant bevat korte artikelen en foto’s van herkenbare vrolijke onderwerpen die iedere dag weer opnieuw gesprekstof bieden voor mensen met dementie. Negatief nieuws maakt de bewoners van streek, merkten medewerkers van De Vlaswiek in Liempde. Daarom lanceerde cliëntondersteuner Ankie Verhagen het idee om een krant uit te brengen met louter leuke, positieve berichten. De positieve krant wordt in De Vlaswiek gebruikt om samen met de bewoners te lezen en gesprekken aan te gaan.

Stichting Brabants Centrum pakte het plan van Ankie op, verzorgt de speciale uitgave en draagt de kosten vanwege het maatschappelijke belang van het onderwerp. Immers, ook in de gemeente Boxtel neemt het aantal mensen met dementie toe.