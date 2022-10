In 2020 nog vrees voor curator, nu zit Boxtel er warmpjes bij

De gemeente Boxtel snijdt sinds een jaar flink in de kosten. Intussen is de bijdrage van het Rijk aan het gemeentefonds enorm gestegen, wat ook een flinke financiële injectie voor de gemeente Boxtel betekent.

Twee weken geleden presenteerde de gemeente Boxtel de begroting voor 2023. Daarin werd ook vooruitgekeken naar de verwachte cijfers tot en met 2026. Vandaag brengt het college de zogeheten tweede bestuursrapportage naar buiten. Zie dit als een soort update. Na Prinsjesdag werd bekend hoeveel gemeenten extra kregen van het Rijk, de zogeheten septembercirculaire. Die is nu doorberekend en Boxtel houdt onderaan de streep nog meer over dan twee weken geleden al het geval was.

Met name het jaar 2026, waarvan eerst werd gedacht aan rode cijfers, pakt met bijna een half miljoen euro in de plus extra positief uit. Heesen: ,,De positieve cijfers hebben te maken met de uitgaven van het Rijk. Als de landelijke overheid meer uitgeeft, gaat er ook m..