Niebo Beauty & Massage nieuwe zaak in Boxtel

36 minuten geleden

Niebo Beauty & Massage opent vandaag zijn deuren. De nieuwe onderneming bevindt zich aan de Kruisstraat 8. Er is zaterdag en zondag van 10.00 tot 14.00 uur vrije inloop.

Joanna van Vorstenbosch is eigenaar van de salon die zich met name op huidverbetering en sportmassages richt. Verder werken er Marlous van Buul en Eef van der Linden. Niebo Beauty & Massage beschikt over twee enkele salons en een duosalon. Aan de opening is een speciale actie gekoppeld. Klanten kunnen een cadeaubon van 125 euro voor honderd euro kopen.