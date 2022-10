Versnellen woningbouw: college gooit ‘t over andere boeg

Het plan is eigenlijk best simpel. Ontwikkelaars (particulieren en bedrijven) dienen hun plannen in bij het gemeentehuis om iets te ontwikkelen. Dat kan gaan om een aanleunwoning of enkele huizen. Maar denk ook aan grotere projecten, zoals een complete nieuwe woonwijk of grote bedrijfshallen. Wat het ook is, iedere twee maanden worden alle nieuwe initiatieven doorgenomen. Alle relevante ambtenaren komen dan bij elkaar en maken een soort quickscan. Daarna krijgen de initiatiefnemers direct antwoord of hun project kansrijk is. ,We hebben nu proefgedraaid en merken dat deze opzet ook onder de medewerkers ontzettend veel energie geeft”, zegt Van Laarhoven. ,,Daarom gaan we het nu onze standaardwerkwijze maken.”

