Podium Boxtel zoekt leesclubs uit de omgeving

12 minuten geleden

In aanloop naar het evenement Boek in Boxtel op zaterdag 4 februari 2023, is Podium Boxtel op zoek naar leesclubs. Het theater wil graag met deze groepjes leesliefhebbers in contact komen voor een mogelijke bijdrage aan het boekenfestijn.

Tijdens Boek in Boxtel, dat het lokale theater samen met de bibliotheek organiseert, is auteur Annejet van der Zijl te gast. Zij is bekend van onder meer de romans Sonny Boy en het vorig jaar verschenen Fortuna’s Kinderen.

Met het oog op de avond in Podium Boxtel, is de organisatie op zoek naar zoveel mogelijk leesclubs. ,,Het is bekend dat er veel zijn, maar waar dan? Het maakt niet uit of het gaat om een handjevol mensen aan de keukentafel of om een grote groep leesfanaten in een zaaltje met een agenda en een voorzitter, zolang er maar over boeken gepraat wordt”, aldus Hettie van der Ven van Podium Boxtel.

CONTACT OPNEMEN

Leesclubs die gehoor willen geven aan de oproep en benieuwd zijn naar wat hun rol tijdens Boek in Boxtel gaat zijn, kunnen contact opnemen via e-mailadres hettie@podiumboxtel.nl.