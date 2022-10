Ook Gildenbonds gaat op Franse tour

1 uur geleden

Onder meer aangespoord door het populaire tv-programma Chansons! maakt de Gildenbondsharmonie zich op voor het concert Vive La France. Het loopt zondagmiddag 27 november van stapel in de Tijberzaal van het Baanderherencollege. ,,We bieden een middagje Parijs in Boxtel”, aldus woordvoerder Bert Pijpers.

Het harmonieorkest voerde al meerdere concerten met een landenthema uit. Al enige jaren stond op het verlanglijstje om na een Russische Nieuwjaarsconcert, het Spaanse Tapas Y Mas, het Weense An Der Schönen Blauen Dommel en een Engels High Tea Concert ook een gala met Franse muziek te presenteren.

Zeker nu het tv-programma Chansons van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps afgelopen zondag aan een tweede seizoen is begonnen. In maart van dit jaar trok zustervereniging Boxtel’s Harmonie ook al een uitverkocht huis in Podium Boxtel met muziek van Jacques Brel.

VOCALISTEN

De Tijberzaal komt helemaal in het teken te staan van Frankijk en Frans georiënteerde muziek. Het orkest zal zich instrumentaal laten horen in werken variërend van licht klassiek (zoals de Can Can) tot populaire melodieën als Sous Les Ciels de Paris en Paris Montmartre en vrolijke filmmuziek uit Les Gendarmes de Saint-Tropez.

Een belangrijke rol is weggelegd voor de vocalisten Muriel van Eersel en Friedrich Hlawatsch en accordeonist Rob Stoop in liedjes van Jacques Brel, Dalida, Jean Ferrat, Edith Piaf en andere grote namen uit de rijke geschiedenis van het Franstalige chanson. Met Voilà van Barbara Parvi wordt ook het recentere repertoire uit het Eurovisiesongfestival niet vergeten. In de zaal wordt een ambiance Française gecreëerd, onder meer met typische drankjes en hapjes.

Met Vive La France neemt de Gildenbondsharmonie na bijna vijf jaar ook afscheid van dirigent Txemi Etxebarria. Hij vindt het tijd voor nieuwe muzikale avonturen en dirigeert steeds vaker professionele ensembles. Muzikanten die bekend zijn met het niveau van een eerste divisieorkest en die middels dit optreden kennis willen maken met de Boxtelse muziekvereniging kunnen reageren via www.gildenbonds.nl.

Toegangskaartjes kosten 12,50 euro (inclusief welkomstdrankje en hapjes) en zijn te bestellen via: https://www.ticketkantoor.nl/shop/vivelafrance.