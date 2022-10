Griezelen in Esch tijdens derde editie Halloweentocht

De basisschoolkinderen in Esch kunnen zaterdag 29 oktober weer lekker griezelen in hun dorp. Dan vindt namelijk de derde editie van de Halloweentocht plaats.

Kinderen hoeven zich niet aan te melden voor de tocht, maar kunnen op de avond zelf met groepjes door het dorp te trekken. De organisatie heeft een route die in de herfstvakantie wordt uitgedeeld via de klassemoeders op de Willibrordusschool. Daarop is te zien bij welke huizen zij aan kunnen bellen voor het welbekende ‘trick-or-treat’. Een bakje meenemen om het snoep in te doen is dus aan te raden. De tocht is te lopen tussen 18.30 en 21.00 uur. Jonge kinderen mogen deelnemen onder begeleiding van een ouder.

Bewoners kunnen zich aanmelden bij de organisatie als zij in de route opgenomen willen worden. Het huis versieren in Halloweenstijl is niet verplicht, maar verhoogd wel de sfeer tijdens de tocht. Aanmelden kan door voor vrijdag 21 oktober een bericht te sturen naar Natasja Olislager via 06-50 51 30 46.