Stichting Geitenwei Boxtel houdt nog één keer Halloweentocht

40 minuten geleden

The final chapter, zo heet de Halloweenactiviteit die stichting Geitenwei Boxtel vrijdag 4 november houdt. Niet voor niets, want het is de laatste griezeltocht die de vrijwilligers organiseren. Hij vindt plaats in Sparrenrijk aan de Molenwijkseweg, vanaf 20.15 uur.

Hoe lang er precies in het bos gespookt wordt, is niet precies te zeggen. Dat hangt af van het aantal groepjes dat meedoet. Die starten namelijk niet gelijktijdig. Per groepje gaat er een begeleider vanuit de organisatie mee. Zaklampen zijn verboden.

Deelnemers vanaf twaalf jaar en volwassenen kunnen zich aanmelden via maaikemama@hotmail.com. De activiteit is gratis. De tocht duurt ongeveer een uur en is niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn of hartklachten hebben.