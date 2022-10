Op de cover is rechtsonder onder meer de Boxtelse oud-pastoor Jacques Grubben te zien in de Heilig Bloedprocessie.

Processie en reus Jas in Brabants traditieboek

1 uur geleden

Stichting Brabants Heem, de 75-jarige koepelorganisatie van 124 heemkunde- en erfgoedverenigingen, presenteert donderdag 20 oktober het boek Tradities in Brabant. Commissaris van de koning Ina Adema ontvangt het eerste exemplaar tijdens een jubileumbijeenkomst van de stichting in de Statenzaal van het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Boxtel staat er tweemaal in: met de Heilig Bloedprocessie en reus Jas de Keistamper.

Voor het boek hebben bijna alle aangesloten heemkundekringen en erfgoedorganisaties een traditie aangeleverd die verband houdt met de lokale identiteit. Ineke Strouken, Tjeu van Ras en Kees van Kempen hebben dit tot een bijzonder boek verwerkt met als titel Tradities in Brabant, van generatie op generatie.

WORTELS VAN IDENTITEIT

Gewoonten en gebruiken die worden doorgegeven laten zien waar mensen vandaan komen en zeggen iets over wie zij zijn. Strouken daarover: ,,Ons hele leven is doortrokken van erfgoed, ook al zijn wij ons daar niet altijd van bewust. Erfgoed is datgene dat wij doorgeven aan de volgende generatie, maar zelf ook overgenomen hebben van onze ouders. Het woord erf-goed zegt het al: het is wat je erft. Erfgoed vertelt het verhaal hoe wij, en de wereld waarin wij leven, geworden zijn zoals wij zijn. Het zijn onze roots, de wortels van onze identiteit.”

In het boek worden ruim 125 tradities beschreven. Ze komen uit de hele provincie en zijn zeer uiteenlopend. Van het bekende Zundertse bloemencorso tot de even bekende Metworstrennen in Boxmeer. Niet alleen grote publiekstrekkers, ook kleine tradities staan in het boek. Van de jaarmarkt en bedevaarten tot de kopkesmarkt, van de carnavalsvieringen tot het midwinterhoorn blazen. Maar ook ambachten en minder bekende tradities, zoals het bevloeien van weilanden of die van vrouwelijke klokkenluiders. En de Boxtelse bloedprocessie en keistampersreus Jas, twee tradities die ook zijn opgenomen op de inventarislijst van immaterieel erfgoed van Unesco.

BREED DRAAGVLAK

Brabants Heem boogt met haar 124 aangesloten lokale verenigingen - samen goed voor 30.000 vrijwilligers - op een breed draagvlak binnen de provincie. Voorzitter Henk Hellegers van de stichting wijst daarbij op drie hoofdtaken uit het werkplan van Brabants Heem: het sterker maken van heemkundekringen door ondersteuning met workshops, lezingen en cursussen, het verbinden van heemkundekringen door samenwerking met overkoepelende Brabantse culturele- en erfgoedorganisaties en het verleiden van de Brabantse inwoners door het nastreven van een groter publieksbereik bij activiteiten van heemkundekringen en Brabants erfgoed. “Brabants Heem wordt door de provincie gezien als een belangrijke speler op het erfgoedveld,” zo stelt Hellegers.

Tradities in Brabant is een uitgave van de stichting Brabants Heem. Uitgegeven bij Positon Uitgevers Heeze, vormgeving door Gerwen Online en Offline Reclame Zeeland. Het boek is bij de uitgever en in de boekhandel verkrijgbaar voor 25 euro. ISBN: 978 90 830536 46