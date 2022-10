D66 pleit voor energietoelage studenten

Studenten vielen buiten de energietoeslag, totdat er een in augustus een rechtszaak aanspande tegen de gemeente Nijmegen en die won. Het is echter nog onduidelijk of ze allemaal recht hebben op de bijdrage, omdat de woon- en leefsituatie van studenten nogal verschilt. Totdat er meer duidelijkheid komt vanuit het kabinet, verstrekt Boxtel geen energietoelage aan studenten. ,,Vooralsnog kunnen studenten die door de energietarieven in geldproblemen dreigen te raken, bijzondere bijstand aanvragen”, wist wethouder Mariëlle van Alphen. ,,Mocht blijken dat de gemeente Boxtel hen met een energietoelage kan compenseren, dan benaderen we studenten actief.”