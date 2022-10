Overledenen herdenken op Allerzielen

40 minuten geleden

Het is een goede gewoonte dat op Allerzielen overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht. Wie stil wil staan bij een dierbare gestorvene uit de naaste omgeving kan woensdag 2 november om 19.00 uur terecht in de kerk van Sint-Jans Onthoofding in Liempde.

Wie aan de herdenking wil deelnemen hoeft alleen maar de naam met sterfdatum van de overledene door te geven via e-mail: info@heilighartparochie.nl. Dat kan tot 23 oktober in verband met de voorbereidingen.

Tijdens de viering wordt de naam van de overledene genoemd en worden één of twee aanwezige(n) van de nabestaande uitgenodigd een kaarsje te ontsteken en een bloem in een vaas te plaatsen. Alle bezoekers wordt gevraagd een onverpakte bloem mee te brengen. Als alle kaarsje branden, worden ook de overige aanwezigen uitgenodigd om ook een bloem in de vaas te komen zetten.

Alle namen die zijn aangemeld, komen op een gedachtenisprentje dat wordt uitgedeeld. De kaars die wordt aangeboden door de parochie en Willemijn Bakx Uitvaartzorg mag na de dienst mee naar huis worden genomen. Na de dienst wordt koffie en thee geschonken in De Huyskamer naast Hét Groethuis, van Carla Saris Uitvaartbegeleiding. Dit is naast de kerk aan Dorpsstraat 34a in Liempde. Foto: Daisy Renders, 2018.